GS Holdings Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Gs beträgt das aktuelle KGV 142. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt ein KGV von 75. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Gs daher überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Gs zeigt der RSI7 aktuell 100 Punkte an, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 100, was zu der Bewertung "Schlecht" führt. Insgesamt erhält das Gs-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Gs mittlerweile auf 0,05 SGD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,019 SGD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -62 Prozent, was ebenfalls zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 0,03 SGD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -36,67 Prozent ebenfalls ein "Schlecht"-Rating erhält.

Bei der Einschätzung der Stimmung auf sozialen Plattformen wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral" erhält. Insgesamt kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Gs hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.