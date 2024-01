GS Holdings Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Gs Holdings":

Die Gs-Aktie wird durch trendfolgende Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen, so die technische Analyse. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigen eine Unterperformance der Aktie im Vergleich zu den gleitenden Durchschnittswerten. Der letzte Schlusskurs von 0,03 SGD liegt deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 0,07 SGD, was einer Abweichung von -57,14 Prozent entspricht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 0,04 SGD unter dem 50-Tage-Durchschnitt, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Gs-Aktie somit auf Basis der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Gs-Aktie wird als neutral bewertet, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien festgestellt wurden. In den vergangenen Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Gs beschäftigt, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Gs-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -70,83 Prozent erzielt, was einer Unterperformance von 66,03 Prozent im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Industriesektor ("Industrie") entspricht. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Gs-Aktie aktuell um 63,66 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie im Branchenvergleich insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien zeigt keine wesentlichen Veränderungen der Stimmungslage oder Kommunikationsfrequenz in den vergangenen vier Wochen. Daher wird die Gs-Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating versehen.