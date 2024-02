GS Holdings Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Der Aktienkurs der Gs-Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -71,88 Prozent erzielt, was 62,63 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (-9,24 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt -9,78 Prozent, und die Gs-Aktie liegt aktuell 62,09 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als sonst, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Wer aktuell in die Aktie von Gs investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,97 Prozentpunkten erzielen. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gs liegt bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Gs-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".