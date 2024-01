GS Chain Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Gs Chain-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 3,59 GBP verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs von 1,15 GBP weicht davon um -67,97 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,48 GBP) liegt über dem aktuellen Schlusskurs (-53,63 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf weiche Faktoren wie die Kommunikation im Netz erhält die Gs Chain-Aktie eine "Neutral"-Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Veränderungen.

Der Relative Strength-Index (RSI) signalisiert ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung, sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend erhält die Gs Chain-Aktie auf Grundlage der technischen Analyse und Anleger-Stimmung eine Gesamteinschätzung von "Neutral".