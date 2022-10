GSTS erhält Auftrag zur Weiterentwicklung von KI-basiertem Dienst zur Vorhersage und Optimierung der Verfügbarkeit militärischer Systeme

Halifax, Ns (ots/PRNewswire) -Global Spatial Technology Solutions (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3665009-1&h=1680878219&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3665009-1%26h%3D2792933649%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gsts.ca%252F%26a%3DGlobal%2BSpatial%2BTechnology%2BSolutions&a=Global+Spatial+Technology+Solutions) („GSTS" oder das „Unternehmen"), ein Unternehmen für maritime Nachrichtendienste, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen des kanadischen Programms Innovation for Defence Excellence and Security (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3665009-1&h=3738724379&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3665009-1%26h%3D2502589094%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.canada.ca%252Fen%252Fdepartment-national-defence%252Fprograms%252Fdefence-ideas.html%26a%3DInnovation%2Bfor%2BDefence%2BExcellence%2Band%2BSecurity&a=Innovation+for+Defence+Excellence+and+Security) (IDEaS) einen Auftrag erhalten hat, seine auf künstlicher Intelligenz (KI) basierende prädiktive Analysefähigkeit weiterzuentwickeln, um die Verfügbarkeit von Ressourcen zu optimieren und die Einsatzbereitschaft militärischer Systeme wie Schiffe, U-Boote und Flugzeuge zu erhöhen. Diese Fähigkeit wird das KI-Angebot von GSTS weiter ausbauen und die Anwendungssuite erweitern, die mit OCIANA™, der KI-Plattform des Unternehmens, angeboten wird.„Dieses Projekt baut auf den Fähigkeiten der KI-Plattform OCIANA™ auf, die zivile, kommerzielle und militärische Anwendungen unterstützt, und unterstreicht die Flexibilität und Vielseitigkeit der Plattform", so Richard Kolacz, CEO von GSTS. „Ich freue mich, dass das Performance-Management-Modul von OCIANA™, die neueste Fähigkeit, die wir in OCIANA™ entwickelt haben, durch die Vergabe dieses Vertrags an uns weiter bestätigt wurde. Mithilfe fortschrittlicher Analytik können wir während des gesamten Lebenszyklus moderner Militärplattformen Millionenbeträge an Lebenszykluskosten einsparen und die Bereitschaft dieser teuren und komplexen Systeme über viele Jahre hinweg optimieren. Wir arbeiten derzeit mit militärischen und kommerziellen In-Service-Support-Anbietern zusammen, um diese Fähigkeit für militärische und kommerzielle Flotten einzuführen."Das Performance Management von OCIANA™ nutzt fortschrittliche Analysefunktionen und kann auf laufenden oder neu entwickelten Plattformen bereitgestellt werden, um lokale oder Remote-Analysen der Systemleistung durchzuführen und Probleme zu erkennen, die sich auf die Betriebsleistung, Wartung, Schonung oder den Reparaturbedarf auswirken können. Zu den Vorteilen gehören niedrigere Kosten für In-Service-Support, was der größte Kostenpunkt in den Lebenszykluskosten jeder Militärplattform ist.OCIANA™ ist eine KI-basierte Plattform, die Daten erfasst, bereinigt, speichert und verarbeitet, um in Echtzeit Erkenntnisse zur Unterstützung von Entscheidungen zu liefern. Der aktuelle Schwerpunkt von GSTS liegt auf der Entwicklung von Lösungen zur Rettung von Leben, Energie und Umwelt im maritimen Sektor durch das Angebot von drei Produktlinien: OCIANA Risk Management, OCIANA Vessel Management und OCIANA Performance Management.Über GSTSGSTS ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der künstlichen Intelligenz für den maritimen Bereich. Unsere Lösungen sind darauf ausgerichtet, durch den Einsatz innovativer Anwendungen, die auf neuen Datensätzen und Analysen basieren, weltweit Leben, Energie und die Umwelt zu retten. Unsere Lösungen ermöglichen verbesserte entscheidungsbasierte Operationen für zivile, kommerzielle, Verteidigungs- und Sicherheitsbehörden und -industrien. Weitere Informationen finden Sie unter www.gsts.ca.Über IDEaSDas IDEaS-Programm ist eine Investition von 1,6 Mrd. US-Dollar über einen Zeitraum von 20 Jahren, die darauf abzielt, den komplexen Bedarf des heutigen globalen Verteidigungs- und Sicherheitsumfelds zu erfüllen. Das Programm ermöglicht es Kanada, die Fähigkeiten bereitzustellen, die für ein starkes und agiles Militär erforderlich sind, indem es finanzielle Unterstützung leistet, um Innovationen durch Verträge, Beitragsvereinbarungen und Zuschüsse zu fördern. Das IDEaS-Programm hilft Innovatoren, indem es Analysen unterstützt, Forschung finanziert und Prozesse entwickelt, die den Zugang zu Wissen erleichtern. Es wird außerdem das Testen, die Integration, die Adoption und die Akquise von kreativen Lösungen für die kanadische Verteidigungs- und Sicherheitsgemeinschaft unterstützen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte die IDEaS-Website www.canada.ca/Defence-IDEaS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3665009-1&h=3033909078&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3665009-1%26h%3D3002703241%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.canada.ca%252FDefence-IDEaS%26a%3Dwww.canada.ca%252FDefence-IDEaS&a=www.canada.ca%2FDefence-IDEaS)Medienkontakt:Medienkontakte: Stephen Martins, GSTS, E-Mail: info@gsts.ca, Twitter: @gsts_infoView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gsts-erhalt-auftrag-zur-weiterentwicklung-von-ki-basiertem-dienst-zur-vorhersage-und-optimierung-der-verfugbarkeit-militarischer-systeme-301640541.htmlOriginal-Content von: GLOBAL SPATIAL TECHNOLOGY SOLUTIONS INC. (GSTS), übermittelt durch news aktuell