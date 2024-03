GSP Resource Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Clinuvel Pharmaceuticals Ltd":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der genutzt wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Ein RSI von 50 gilt als neutral. Aktuell beläuft sich der RSI25 auf 65,22, was eine Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird die charttechnische Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Resource-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,12 CAD, was einem Unterschied von -37,5 Prozent zum letzten Schlusskurs von 0,075 CAD entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt auch ein "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs (0,09 CAD) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-16,67 Prozent Abweichung).

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Resource werden mithilfe des langfristigen Stimmungsbilds unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigte die Beitragsanzahl eine starke Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung bei Resource in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Damit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bezüglich der Anleger-Stimmung.