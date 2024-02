GSP Resource Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die technische Analyse der Resource-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 0,12 CAD lag. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 0,095 CAD verzeichnet, was einen Unterschied von -20,83 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,11 CAD liegt der letzte Schlusskurs (-13,64 Prozent) darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Resource-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Resource liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird, da weder eine überkaufte noch -verkaufte Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 55, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Resource-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut", da in den Kommentaren und Wortmeldungen überwiegend positive Themen angesprochen wurden.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Aktie erhält daher in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. Lediglich die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.