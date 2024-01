GSP Resource Aktie: So nicht zu erwarten!

Die Anleger-Stimmung bei Resource zeigt sich insgesamt eher neutral, so die Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Resource-Aktie der letzten 200 Handelstage deutet auf einen aktuellen Wert von 0,13 CAD hin, während der letzte Schlusskurs bei 0,105 CAD liegt, was einem Unterschied von -19,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 0,11 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Resource aktuell mit einem Wert von 80 überkauft ist, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die damit verbundene Stimmung bezüglich Resource zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Schlecht".