GSK Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gsk liegt aktuell bei 9,66, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel) von 279 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Gsk von 1660 GBP mit einer Entfernung von +15,21 Prozent vom GD200 (1440,79 GBP) ein positives Signal sendet. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, signalisiert mit einem Kurs von 1517,91 GBP ein positives Signal, da der Abstand +9,36 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Gsk-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Gsk eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und zehn negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Gsk daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings zeigen die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung insgesamt.

Die Dividendenrendite von Gsk beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 3,7 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt (Branche: Arzneimittel, 3,34) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Gsk-Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.