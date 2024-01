GSK Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Gsk-Aktie liegt bei 9,66, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Arzneimittel" von 267 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheint und als "günstig" bezeichnet werden kann. Daher erhält sie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Gsk-Aktie ist derzeit neutral. Obwohl in den sozialen Medien sowohl positive als auch negative Meinungen veröffentlicht wurden, hat sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Gsk beschäftigt. Dennoch wurden insgesamt mehr "Gut"-Signale abgegeben, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Gsk mit 3,7 Prozent einen leicht höheren Wert auf als der Branchendurchschnitt von 3,19 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gsk-Aktie liegt bei 54,86, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung auf "Neutral"-Niveau.