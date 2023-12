GSK Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit konzentrierte sich die Gesprächsdynamik jedoch zunehmend auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Gsk. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "neutral" bewertet.

Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen. Genauer gesagt gab es 4 "gut"-Signale und 2 "schlecht"-Signale auf Basis der Kommunikation, was zu einer "gut" Bewertung dieses Kriteriums führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Aus Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate ergibt sich ein Durchschnitt von 3 "gut", 4 "neutral" und 1 "schlecht" Einstufungen für die Gsk-Aktie. Im letzten Monat haben 1 Analyst eine gute, 1 eine neutrale und keiner eine schlechte Bewertung abgegeben. Somit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "gut". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 1546,25 GBP, was auf einen möglichen Anstieg um 6,2 Prozent vom letzten Schlusskurs (1456 GBP) hindeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist ebenfalls "gut".

In Bezug auf die Sentimentsänderung und die Diskussionsintensität zeigt sich, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver geworden ist. Auch die Intensität der Diskussionen rund um das Unternehmen war höher als üblich, was zu einer "gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gsk-Aktie liegt bei 34,94, was zu einer Bewertung als "neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,07, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich insgesamt ein Rating von "neutral" für die Aktie.