GSK Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Aktienanalyse für Gsk ergibt eine neutrale Einschätzung der langfristigen Meinung von Analysten. Es wurden insgesamt 3 positive, 4 neutrale und 1 negative Bewertung abgegeben. Kurzfristig betrachtet wird die Aktie als neutral bewertet, mit 1 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einschätzungen in den letzten Studien des vergangenen Monats.

Das Kursziel der Analysten liegt bei 1577,5 GBP, was einer potenziellen Performance von 10,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als positiv. Insgesamt wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft.

Die Dividendenrendite der Gsk-Aktie beträgt 3,7 Prozent, was 1,51 Prozent unter dem Durchschnitt von 5,21 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Gsk eine negative Bewertung.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 9,45 insgesamt 96 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", welcher bei 261,95 liegt. Die fundamentale Analyse bewertet die Aktie daher als gut.

In den letzten Wochen wurde eine positive Veränderung des Stimmungsbildes für Gsk festgestellt. Dies ist auf positive Auffälligkeiten in den sozialen Medien zurückzuführen, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer negativen Bewertung in Bezug auf die Anzahl der Beiträge führt. Insgesamt wird Gsk für diese Stufe daher als positiv bewertet.