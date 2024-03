GSK Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "GSK Glaxo Smith Kline Plc.":

Aktienkurse können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung bewertet werden. Laut einer Analyse von Gsk auf sozialen Plattformen waren die Kommentare und Befunde überwiegend negativ, und auch in den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Die Betrachtung von Handelssignalen zeigt jedoch eine "Gut" Bewertung auf.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 48,62 Punkten, was bedeutet, dass die Gsk-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 41,69, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält Gsk in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Gsk liegt derzeit bei 3,7 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,3 % liegt. Daher wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Gsk-Aktie abgegeben, wovon 4 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie. Kurzfristig wurden 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen abgegeben, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1781,25 GBP, was ein Aufwärtspotential von 6,47 Prozent bedeutet. Dadurch erhält Gsk insgesamt ein "Gut"-Rating.

Insgesamt zeigt die Analyse also, dass Gsk in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht", in Bezug auf den RSI als "Neutral" und in Bezug auf die Dividende als "Neutral" eingestuft wird. Es wird außerdem eine "Gut"-Empfehlung basierend auf dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten ausgesprochen.