GSK Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Gsk-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1436,09 GBP verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1611,2 GBP, was einem Unterschied von +12,19 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1493,54 GBP liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +7,88 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Gsk-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die fundamentale Analyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,66 Euro für jeden Euro Gewinn von Gsk zahlt. Dies ist 96 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 268. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende schüttet Gsk auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 3,7 % aus, was 0,43 Prozentpunkte mehr als der branchenübliche Durchschnitt von 3,27 % ist. Aufgrund des nur leicht höheren möglichen Mehrgewinns wird die Dividende jedoch als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Gsk überwiegend negativ diskutiert, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Obwohl in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, erhält Gsk auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.