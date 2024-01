GSK Aktie: Das macht richtig Spaß!

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

In den letzten Wochen wurde bei Gsk eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies basiert auf einer Analyse der sozialen Medien, in denen die Marktteilnehmer aktiv sind. Negative Auffälligkeiten führten zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Schlecht". In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Insgesamt erhält Gsk für dieses Stimmungsbild daher eine Bewertung als "Schlecht".

Aus charttechnischer Sicht zeigt der aktuelle Kurs der Gsk von 1573 GBP eine Entfernung von +10,03 Prozent vom GD200 (1429,64 GBP), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 1446,93 GBP, was einem Abstand von +8,71 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Gsk-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Gsk besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine klar positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen Einschätzung als "Gut" führt. Tiefgreifende und automatische Analysen der Kommunikation ergaben hauptsächlich "Gut"-Signale. Auf dieser Basis erhält Gsk insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Mit einer Dividende von 3,7 % liegt Gsk im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (3,19 %) nur leicht darüber, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt, da die Differenz 0,51 Prozentpunkte beträgt.