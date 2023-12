GSK Aktie: Das ist Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Die Aktie von Gsk wird laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV liegt bei 11,28, was 96 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 270,71 im Segment "Arzneimittel". Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Meinungen der Analysten über Gsk sind gemischt, da in den letzten 12 Monaten insgesamt 3 Kaufempfehlungen, 4 neutrale Empfehlungen und 1 schlechte Empfehlung ausgesprochen wurden. Im vergangenen Monat gab es 1 Kaufempfehlung, 1 neutrale Empfehlung und keine schlechten Empfehlungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Gsk liegt bei 1546,25 GBP, was einer potenziellen Steigerung des Aktienkurses um 6,21 Prozent entspricht. Die Analysten bewerten dies als "Gut".

Aktuell bietet die Aktie von Gsk eine Dividendenrendite von 3,7 %, was einem Mehrertrag von 0,63 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Gsk diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen im Vordergrund standen. Dennoch zeigte die automatische Analyse der Kommunikation, dass zuletzt vor allem positive Signale präsent waren. Basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer erhält Gsk insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.