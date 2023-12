GSK Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Die Anlegerstimmung bezüglich des Unternehmens Gsk war in den letzten Tagen größtenteils negativ, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab fünf positive und acht negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ. Auf Basis einer Stimmungsanalyse wird daher eine "Schlecht"-Einschätzung für Gsk abgegeben.

Im Gegensatz dazu haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung wies. Die Häufung der Kaufsignale führte zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt erhält Gsk von der Redaktion ein "Neutral"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gsk-Aktie beträgt 53, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auch hierfür ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 42,26 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Auch hier erhält Gsk eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher erhält Gsk auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Abschließend betrachtet weist Gsk derzeit eine Dividendenrendite von 3,7 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,21 % liegt. Aufgrund der geringen Differenz von lediglich 0,49 Prozentpunkten erhält das Unternehmen auch eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der ausgeschütteten Dividende.