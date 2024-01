GSK Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Die technische Analyse der Gsk-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie derzeit bei 1428,89 GBP verläuft. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da der Aktienkurs bei 1556,4 GBP liegt und somit einen Abstand von +8,92 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1444,62 GBP, was einer Differenz von +7,74 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt.

In Bezug auf die Dividende weist die Gsk-Aktie eine Rendite von 3,7 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,2 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz zur Branchenrendite wird die Aktie neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für die Gsk-Aktie ist überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zusätzlich wurden in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen rund um Gsk diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gsk-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Gsk-Aktie.