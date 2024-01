GSK Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Gsk-Aktie ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. An vier Tagen herrschte hauptsächlich eine positive Diskussion, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Interessen der Anleger. Aufgrund dieser Gemütslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale im Vordergrund standen. Daher erhält die Gsk-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hierbei weist die Gsk-Aktie mit einem Wert von 9,66 eine deutlich günstigere Bewertung auf als der Branchendurchschnitt in der Arzneimittel-Branche, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 254,37, was einen Abstand von 96 Prozent zum KGV von Gsk bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Dividendenrendite der Gsk-Aktie beträgt 3,7 Prozent basierend auf dem aktuellen Kursniveau, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,2 Prozent in der Arzneimittel-Branche liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Bezug gesetzt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gsk-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1426,16 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1541,2 GBP liegt, was einer Abweichung von +8,07 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1436,43 GBP) weist eine Abweichung von +7,29 Prozent zum letzten Schlusskurs auf, weshalb die Gsk-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Insgesamt erhält die Gsk-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.