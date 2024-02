GSK Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

In den letzten Wochen gab es bei Gsk keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigte keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Diskussionsaktivität über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gsk mit einem Wert von 9,66 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 320, was einer Unterbewertung um 97 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 4-mal die Einschätzung "Gut", 2-mal "Neutral" und 1-mal "Schlecht" für Gsk vergeben. Langfristig erhält der Titel daher das Rating "Neutral". Aktuelle Reports zeigen jedoch, dass das durchschnittliche Rating für das Gsk-Wertpapier im letzten Monat "Gut" war. Zudem erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 3,34 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 1725 GBP, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die Dividendenrendite von Gsk beträgt 3,7 Prozent und liegt damit 1,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Gsk eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.