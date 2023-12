GSK Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Gsk-Aktie: Fundamentale Bewertung, Relative Stärke und Dividendenrendite

Die Gsk-Aktie wird derzeit im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,45, was einem Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 257,4 entspricht. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Gsk-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 53, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 42,26 deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Gsk-Aktie.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Gsk eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Hinsichtlich der Dividendenrendite liegt diese bei 3,7 Prozent und damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,2 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Gsk-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich, dass die Gsk-Aktie auf fundamentaler Basis eine positive Bewertung erhält, während der RSI und das Sentiment zu einer neutralen Einschätzung führen. Die Dividendenrendite wird ebenfalls neutral bewertet. Anleger sollten daher alle Aspekte berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.