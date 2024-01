GSK Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Die Aktie von Gsk wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 3 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es gab keine Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 1577,5 GBP hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 0,89 Prozent, was der Empfehlung "Neutral" entspricht. Insgesamt erhält Gsk also eine "Neutral"-Bewertung in diesem Analyseabschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit überwiegend über negative Themen im Zusammenhang mit Gsk diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen jedoch, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Gsk ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,66 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie als "günstig" eingestuft werden kann und somit ein "Gut" auf fundamentalen Grundlagen erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Gsk liegt bei 54,86, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" in Bezug auf den RSI.

Die aktuelle Analyse zeigt, dass die Gsk-Aktie von Analysten und Anlegern überwiegend neutral bewertet wird, während fundamentale Kriterien auf ein günstiges Potential hindeuten. Die technische Analyse deutet ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hin.