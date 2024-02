GSK Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "GSK Glaxo Smith Kline Plc.":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Gsk, die sich sowohl aus harten Faktoren wie Bilanzdaten als auch aus weichen Faktoren wie der allgemeinen Stimmung ergibt, wurde von Analysten untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare und Befunde in sozialen Medien größtenteils negativ waren. Interessanterweise wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Gsk in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer "Neutral" Einstufung der Aktie führte.

Zusätzlich wurde die Analyse durch die Berücksichtigung von Handelssignalen ergänzt. Hierbei ergab die Betrachtung von zwei konkret berechneten Signalen ("Schlecht" und "Gut") eine insgesamt "Neutral" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale. Somit wird Gsk in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse hat sich der Kurs von Gsk mit 1663 GBP inzwischen um +8,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Gut" eingestuft. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +15,1 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut" Einstufung aus charttechnischer Sicht führt.

Betont wird auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gsk, das derzeit bei 9 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Gsk 9,66 Euro zahlt. Im Vergleich zu anderen Werten in der Branche ist dies 97 Prozent weniger. In der "Arzneimittel"-Branche liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 320, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 und 25 Tagen anzeigt, liegt bei 46,17 bzw. 36. Dies wird als weder überkauft noch -verkauft betrachtet, was zu einer insgesamt "Neutral" Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine überwiegend "Neutral" Einstufung der Gsk-Aktie.