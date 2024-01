GSK Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Diskussionen rund um die Aktie von Gsk auf den sozialen Medien signalisieren eine negative Stimmung und Einschätzungen unter den Anlegern. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt negative Meinungen und Kommentare zu dem Wert geäußert. Unsere Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Zudem wurden drei Handelssignale festgestellt, davon zwei positive und ein negatives Signal, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Gsk bezüglich der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Gsk als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,66 insgesamt 96 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der bei 267,89 liegt. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 4 neutrale und 1 negative Einschätzung für die Gsk-Aktie abgegeben, was zu einer langfristigen Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Gsk. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 1577,5 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 0,89 Prozent entspricht und somit die Einstufung "Neutral" ergibt.

Aus charttechnischer Sicht wird die Gsk-Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage positiv bewertet, mit Abweichungen von +9,09 Prozent und +6,86 Prozent vom Durchschnitt. Insgesamt erhält die Gsk-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung aus technischer Sicht.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine Gesamteinstufung der Aktie von Gsk als "Neutral".

GSK kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich GSK jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen GSK-Analyse.

GSK: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...