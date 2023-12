GSK Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Die Aktie von GSK zeigt laut einer Analyse von Sentiment und Buzz eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität im Netz hat die übliche Aktivität hervorgebracht, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen ausgesprochen haben, sehen die GSK-Aktie insgesamt als neutral an. Es gibt 3 Kaufempfehlungen, 4 neutrale Empfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung. Im zurückliegenden Monat gab es 1 Kaufempfehlung, 1 neutrale Empfehlung und keine Verkaufsempfehlungen, was die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "gut" einstuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 1546,25 GBP, was einer positiven Entwicklung des Aktienkurses um 6,21 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der GSK-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1422,23 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1455,8 GBP liegt, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage führt zu einer neutralen Bewertung. Der Relative Strength Index (RSI) steht bei 49,57 und der RSI25 bei 44,34, was beides auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die GSK-Aktie basierend auf verschiedenen Faktoren wie Sentiment, Analysteneinschätzungen, technischer Analyse und dem Relative Strength Index.