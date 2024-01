GSK Aktie: Jetzt geht’s los!

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Die Analyse von Gsk-Aktien zeigt, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten im üblichen Rahmen lag, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv entwickelt, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt einen aktuellen Wert von 1434,5 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1537 GBP liegt. Daher erhält Gsk eine gute Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1477,02 GBP, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1537 GBP liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Gsk basierend auf trendfolgenden Indikatoren als gut bewertet.

Die Dividendenrendite liegt bei 3,7 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,22 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Gsk neutral bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei sich die Anleger in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Gsk unterhalten haben. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen zeigt einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine neutrale Einschätzung.