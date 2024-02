GSK Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "GSK Glaxo Smith Kline Plc.":

Die Aktienanalyse für das Unternehmen Gsk zeigt, dass die Meinungen der Analysten in Bezug auf die Aktie gemischt sind. In den letzten zwölf Monaten gab es 4 positive, 2 neutrale und 1 negative Bewertung, was im Durchschnitt zu einer neutralen Einschätzung führt. Allerdings hat sich das durchschnittliche Rating im letzten Monat verbessert, mit 3 positiven und 0 neutralen Bewertungen, was zu einer positiven Empfehlung führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Gsk-Aktie liegt bei 1781,25 GBP, was eine mögliche Steigerung um 6,67 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 1669,8 GBP bedeutet.

In Bezug auf die Dividende weist Gsk eine Dividendenrendite von 3,7 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,31 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie neutral bewertet. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglich schwankt, basierend auf dem Verhältnis der Dividende zum Aktienkurs.

Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich jedoch keine signifikante Veränderung, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gsk-Aktie daher eine positive Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Gsk-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 14,81 Prozent über dem Durchschnitt lag, was positiv bewertet wird. Auch in den letzten 50 Handelstagen lag der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Gsk-Aktie daher eine positive Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.