GSK Aktie: Immer mit der Ruhe

Die GSK-Aktie wird von Analysten langfristig als "neutral" eingestuft. Die Bewertungen der Analysten zeigen, dass 3 positiv, 4 neutral und 1 negativ sind. Im vergangenen Monat gab es 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen. Kurzfristig wird die Aktie aus institutioneller Sicht als "gut" bewertet, da das Kursziel der Analysten bei 1546,25 GBP liegt, was einer potenziellen Performance von 9,52 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für GSK beträgt derzeit 48,51 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 58,83. Somit wird die Aktie für den RSI insgesamt als "neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über GSK überwiegend positiv diskutiert, jedoch hat in den letzten ein bis zwei Tagen die negative Stimmung zugenommen. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft.

Das Stimmungsbild für GSK hat sich in den letzten Wochen deutlich zum Negativen verändert, was auf eine Zunahme von negativen Themen in den sozialen Medien zurückzuführen ist. Die Aufmerksamkeit für das Unternehmen nimmt ebenfalls ab. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als "schlecht" bewertet.