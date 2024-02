GSK Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "GSK Glaxo Smith Kline Plc.":

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Gsk ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Aktuell liegt der Wert bei 9,66, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 320. Das bedeutet, dass Gsk unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke führt.

Die Dividendenrendite von Gsk liegt bei 3,7 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,21 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Gsk 4 Mal als "Gut", 2 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" eingestuft. Langfristig erhält das Unternehmen daher das Rating "Neutral". Allerdings ergibt sich aus Berichten jüngeren Datums ein durchschnittliches Rating von "Gut". Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 3,34 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird das Unternehmen daher von institutionellen Analysten als "Neutral" bewertet.