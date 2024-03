GSK Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "GSK Glaxo Smith Kline Plc.":

Die Gsk-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 3,44 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,36 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Langfristig betrachten Analysten die Gsk-Aktie als "Neutral"-Titel. Von 18 Analystenbewertungen waren 4 positiv, 2 neutral und 1 negativ. Kurzfristig wurden 2 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen abgegeben, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 1781,25 GBP festgelegt, was einer Erwartung von 5,6 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf den Analystenschätzungen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Gsk-Aktie in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsaktivität gezeigt, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt wird die Gsk-Aktie daher als "Gut" bewertet.

Fundamental betrachtet wird die Gsk-Aktie nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Das KGV von 13,86 liegt insgesamt 95 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt von 307,46 im Segment "Arzneimittel". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".