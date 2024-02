GSK Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

Die Stimmung an den Aktienmärkten kann nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmung eingeschätzt werden. In Bezug auf die Aktie von Gsk haben unsere Analysten die Kommentare und Bewertungen in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend negativ waren. Interessanterweise haben die Nutzer jedoch in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "schlecht" eingestuft. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei vier konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen. Auf dieser Basis ergibt sich eine "gute" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, während die Gesamtstimmung als "neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Gsk-Aktie hat einen Wert von 65, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Beim Vergleich mit dem 25-Tage-RSI ergibt sich ebenfalls eine "neutrale" Einstufung. Insgesamt wird die Aktie also nach RSI-Bewertung als "neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Gsk-Aktie derzeit 3,63 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "neutral" führt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +6,9 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "gut" eingestuft.

Die Einschätzungen der Analysten für Gsk liegen in den letzten zwölf Monaten bei 3 "guten", 4 "neutralen" und 1 "schlechten" Bewertungen, was zu einer durchschnittlichen "neutralen" Bewertung führt. Für den letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Meinungen der Analysten liegt bei 1577,5 GBP, was einem potenziellen Anstieg von 2,86 Prozent entspricht und somit eine "neutrale" Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Gsk-Aktie aus Analystensicht eine "neutrale" Empfehlung.