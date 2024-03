GSK Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "GSK Glaxo Smith Kline Plc.":

Die Diskussionen über Gsk in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen zwei Wochen überwogen insgesamt positive Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Entwicklung stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zudem lassen sich drei Handelssignale identifizieren, wovon zwei als positiv und eines als negativ einzustufen sind. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Gute" Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt der aktuelle Wert 9,66 Euro. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Gsk weniger zahlt als für vergleichbare Werte in der Branche, deren durchschnittlicher Wert bei 319 liegt. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gsk bei 1454,45 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 1669,8 GBP erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung, ebenso wie der Abstand zum GD200, der bei +14,81 Prozent liegt, und zum GD50, der bei +5,89 Prozent liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" aus technischer Sicht.

In Bezug auf die Dividende weist Gsk derzeit eine Rendite von 3,7% auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,31% liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz von 0,4 Prozentpunkten wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.