GSI wird immer uninteressanter …

Der Aktienkurs von Gsi verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,05 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt um 6,86 Prozent, was einer Outperformance von +3,18 Prozent für Gsi entspricht. Der Sektor "Informationstechnologie" verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,11 Prozent im letzten Jahr, wobei Gsi 8,93 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Gsi-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Gsi-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,41 USD. Der letzte Schlusskurs von 2,7 USD weicht daher um -20,82 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 2,5 USD, wobei der letzte Schlusskurs darüber liegt (+8 Prozent). Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält die Gsi-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gsi einen Wert von 817 auf, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 68 verzeichnen. Aus fundamentaler Sicht ist Gsi somit derzeit überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion.

Das Sentiment und der Buzz rund um Gsi wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds der vergangenen Monate führt. Insgesamt ergibt sich damit für Gsi in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".