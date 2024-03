GSI tut es schon wieder?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gsi liegt derzeit bei 817, was bedeutet, dass die Börse 817 Euro für jeden Euro Gewinn von Gsi zahlt. Dies ist um 1000 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 74 im Bereich "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung". Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 131,82 Prozent erzielt, was jedoch 360,64 Prozent unter dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 10,35 Prozent, während Gsi aktuell 121,47 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Gsi in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hindeutet. Aus diesem Grund erhält Gsi eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Gsi von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.