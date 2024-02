GSI Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren, was sich auf die Einschätzungen von Aktien auswirken kann. Bei Gsi wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Gsi weist mit einem Wert von 817 ein deutlich höheres KGV auf als der Branchendurchschnitt, was zu einer Überbewertung des Titels führt.

Die Dividendenrendite von Gsi liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis zeigen an, dass Gsi weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Gsi-Wertpapier daher in allen analysierten Punkten ein neutrales Rating.