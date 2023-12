GSI Aktie: Keine Angst!

Der Aktienkurs von Gsi hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 64,76 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche eine Outperformance von +39,69 Prozent bedeutet. Im Gegensatz dazu lag die mittlere Rendite des "Informationstechnologie"-Sektors bei nur 6,99 Prozent, wobei Gsi um 57,77 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Gsi-Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat zunehmend verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Gsi-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gsi derzeit bei 3,45 USD liegt, während die Aktie selbst bei 2,65 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -23,19 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 2,54 USD, was einem Abstand von +4,33 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gsi-Aktie daher ein "Neutral"-Rating aus technischer Sicht.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) der Gsi-Aktie aktuell einen Wert von 817 auf, was 1068 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.