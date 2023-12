GSH Corp Ltd Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Die Gsh Corp Ltd-Aktie zeigt laut technischer Analyse eine negative Tendenz. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,18 SGD, was einer Abweichung von -6,11 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen weist mit einem Wert von 0,18 SGD eine Abweichung von -6,11 Prozent auf. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gsh Corp Ltd liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Gsh Corp Ltd in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls keine eindeutige Tendenz. Die Diskussionen in den sozialen Medien waren weder besonders positiv noch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.