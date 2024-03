GSH Corp Ltd Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

In den vergangenen zwei Wochen wurde Gsh Corp Ltd von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Die Diskussionsintensität rund um die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gsh Corp Ltd-Aktie aktuell überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Gsh Corp Ltd verläuft aktuell bei 0,18 SGD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 0,17 SGD angenommen, was zu einem weiteren "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".