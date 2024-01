GSH Corp Ltd Aktie: Eine klare Abfuhr!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gsh Corp Ltd derzeit bei 0,18 SGD liegt, während der Aktienkurs selbst 0,169 SGD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -6,11 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ähnlich verhält es sich beim GD50, der derzeit bei 0,18 SGD liegt, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Gsh Corp Ltd. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 75, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 für 25 Tage bei 69,23 liegt und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Schlecht" basierend auf dem Relative Strength Indikator.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität führte zu einer neutralen Einschätzung, da weder ein signifikanter Anstieg noch Rückgang in den Diskussionen über das Unternehmen zu verzeichnen war.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken wurde ebenfalls als neutral eingestuft, da in den letzten Tagen weder positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Aktie der Gsh Corp Ltd.