GSE Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Die Dividendenrendite von Gse beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt liegt. Die Analysten geben dem Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Gse diskutiert. An fünf Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Das Anleger-Sentiment für Gse wird insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität im Netz bezüglich Gse war in letzter Zeit erhöht, was auf ein großes Interesse und eine aktive Teilnahme der Anleger hinweist. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung gezeigt, wodurch die Gesamtbewertung für Gse in diesem Punkt als "Schlecht" ausfällt.

Verglichen mit anderen Unternehmen der Branche "Software" weist Gse derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf, während der Branchendurchschnitt bei 59 liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.