GSE Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Bei der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Gse heran. Der RSI7 für Gse liegt aktuell bei 46,5 Punkten, was darauf hinweist, dass Gse weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 37,78). Insgesamt erhält das Gse-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die Dividende wird Gse im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,23 %) als schlecht bewertet, da die Dividende bei 0 % liegt, was einer Differenz von 2,23 Prozentpunkten entspricht.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Gse derzeit bei 2 USD und ist somit +5,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt. Dies führt zu einer kurzfristig guten Bewertung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als schlecht eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -37,11 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Gse mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,6 bewertet, was 92 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (59,2). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer guten Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.