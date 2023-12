GR Silver Mining Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Aktienkurse können nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger eingeschätzt werden. Analysten haben die Gr Silver Mining auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Erkenntnisse neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Gr Silver Mining in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Gr Silver Mining in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigen an, ob das Unternehmen derzeit im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Gr Silver Mining nur unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Gr Silver Mining liegt bei 50 und der RSI25 bei 36,84, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Gr Silver Mining aktuell bei 0,07 CAD verläuft. Der Aktienkurs ging bei 0,08 CAD aus dem Handel, was einem Abstand von +14,29 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt mit einem Niveau von 0,06 CAD eine Differenz von +33,33 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.