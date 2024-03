GR Silver Mining Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Die Gr Silver Mining-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,07 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,14 CAD, was einem Unterschied von +100 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,1 CAD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +40 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gr Silver Mining-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating für die Gr Silver Mining-Aktie führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Gr Silver Mining-Aktie beträgt 9,09, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtrating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält die Gr Silver Mining-Aktie also überwiegend "Gut"-Bewertungen auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments, während die Anlegerstimmung und der Relative Strength-Index zu eher neutralen Bewertungen führen.