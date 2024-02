GR Silver Mining Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Dentsu":

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Gr Silver Mining in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Sowohl der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gr Silver Mining derzeit ein "Gut" ist, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes bei 0,07 CAD liegt, während der Kurs der Aktie (0,095 CAD) um +35,71 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,09 CAD deutet auf einen positiven Trend hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um die Gr Silver Mining gab, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie von Gr Silver Mining bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.