GR Engineeringrvices Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Gr Engineering Services betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,72 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 45,12 Punkten führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Die Stimmung bezüglich der Aktienkurse lässt sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Somit wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat keine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt. Daher wird auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz die Aktie mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Gr Engineering Services derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2,11 AUD, während der Kurs der Aktie bei 2,28 AUD liegt, was einer Abweichung von +8,06 Prozent entspricht. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 2,25 AUD, was einer Abweichung von +1,33 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".