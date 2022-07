GRÜNDERIN UND CEO VON SMART HOME MIRROR, BRYNN PUTNAM, TRITT IN DEN VORSTAND VON YOUSICIAN EIN

New York (ots/PRNewswire) -YOUSICIAN IST DIE WELTWEIT FÜHRENDE PLATTFORM ZUM ERLERNEN UND SPIELEN VON MUSIK MIT KI-TECHNOLOGIE, DIE IHNEN BEIM SPIELEN ZUHÖRT UND SIE KORRIGIERTYousician, die weltweit führende interaktive Musikplattform, hat Brynn Putnam, Gründerin und ehemalige CEO des Smart-Home-Fitnessstudios Mirror, in seinen Vorstand berufen. Die Ernennung wurde von Chris Thür, dem Mitbegründer und CEO von Yousician, vorgenommen.Bevor sie in den Vorstand von Yousician eintrat und den Mirror gründete, war Putnam eine professionelle Ballerina, die an der Harvard University einen Abschluss in russischer Literatur und Kultur machte. Ihr unternehmerischer Weg begann 2010 mit der Eröffnung einer Boutique-Fitnessstudio-Kette in New York City: The Refine Method. Ihre Idee für The Mirror entstand aus dem Bedürfnis, Fitness zu Hause zu einem Konzept zu machen, das alles bietet. Putnam baute den beeindruckenden Erfolg von Mirror als Gründerin und CEO auf und führte das Unternehmen zu seinem endgültigen Erfolg, der Übernahme durch Lululemon im Jahr 2020 für 500 Millionen Dollar.Putnams Erfahrung in der Nutzung fortschrittlicher Technologien und Hardware, um Menschen dabei zu helfen, bequem von zu Hause aus zu lernen und das zu tun, was sie lieben, wird eine wichtige Rolle spielen, wenn sie eng mit dem CEO und dem Führungsteam von Yousician an der globalen Wachstumsstrategie für das Unternehmen arbeitet.„Wir freuen uns sehr, dass Brynn unserem Vorstand beitritt. Ihre Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung einer äußerst erfolgreichen Plattform für fortschrittliche Technologie zu Hause wird für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unser Geschäft weiter ausbauen und Yousician als weltweit führende Plattform zum Erlernen und Abspielen von Musik weiter etablieren wollen."Thür geht davon aus, dass die Zahl der Abonnement-Nutzer bis 2022 um 50 Prozent steigen wird. Grund dafür sind Produktinnovationen, ein erweiterter Song-Lizenzkatalog und Beziehungen zu Künstlern, wie die Partnerschaft mit Metallica, die den über 20 Millionen monatlich aktiven Nutzern mehr Möglichkeiten bietet, das innovative Lern- und Spielerlebnis zu genießen.Putnam fügte hinzu: „Obwohl ich nicht musikalisch begabt bin, wie meine Klavierlehrerin aus meiner Kindheit bestätigen wird, habe ich Musik immer geliebt. Diese Gelegenheit ist wirklich Musik in meinen Ohren. Ich bin wirklich begeistert von Chrisʼ Leidenschaft für das, was er und sein Team aufbauen. Yousician hat ein großes, profitables Unternehmen aufgebaut, was den meisten Unternehmen nicht gelingt, und er hat offensichtlich bereits etwas aufgebaut, das die Menschen lieben und das sie zu schätzen wissen. Es war wirklich klar, dass das Unternehmen ein enormes Potenzial hat und die Welt entscheidend verändern wird. Ich freue mich sehr, ein Teil davon zu sein."Die von Yousician entwickelte KI-Technologie zur Audioerkennung und interaktive Lerntechniken haben dazu beigetragen, dass die Plattform schnell zur führenden Plattform für das Lernen von Musik wurde. Anfang letzten Jahres hat Yousician in einer Serie-B-Finanzierungsrunde 28,5 Mio. US-Dollar aufgebracht, die große Investoren wie Amazons Alexa Fund, Zynga-Gründer Mark Pincus, Trivago-Mitbegründer Rolf Schromgens und MPL Ventures angezogen hat.Informationen zu Yousician (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3593582-1&h=1102521016&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3593582-1%26h%3D3817810123%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyousician.com%252F%26a%3DAbout%2BYousician&a=Informationen+zu+Yousician):Yousician ist die weltweit führende Plattform für das Erlernen und Spielen von Musik, angetrieben von der Überzeugung, dass die Welt umso besser wird, je mehr Menschen Musik spielen. Mit insgesamt 20 Millionen monatlichen Nutzern sind die Produkte der Plattform bahnbrechend, Yousician und GuitarTuna sind führend in ihrem Bereich.Yousician hat die Art und Weise, wie Menschen Musik lernen und spielen, mit einer innovativen Technologie revolutioniert, die Spielern Echtzeit-Feedback gibt. Es bietet interaktives Lernen für Gitarre, Bass, Ukulele, Klavier und Gesang mit Lektionen, Übungen und Liedern.GuitarTuna ist die Nummer 1 unter den Instrumentenstimmern der Welt und bietet das schnellste, einfachste und genaueste Stimmen zu jeder Zeit und an jedem Ort. Benutzer können über 100 Stimmungen für 15 Instrumente entdecken, einschließlich chromatischer und benutzerdefinierter Optionen. Und GuitarTunas neue Play-Funktion führt die KI-Technologie „Smart Scroll" ein, die es zur bevorzugten Stimm- und Spiel-App für Gitarristen überall macht.Yousician und GuitarTuna stehen im App Store und im Google Play Store zum Download bereit. Die Yousician-Plattform kann auf jedem Telefon, Tablet, Laptop oder Desktop genutzt werden. GuitarTuna ist auf allen mobilen Geräten und Tablets verfügbar.Kontakt:Natasha Weber, Direktorin für Kommunikation - 646-427-1635 /Natasha@Yousician.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1498880/Yousician_Logo.jpgOriginal-Content von: Yousician, übermittelt durch news aktuell