GRENKE beteiligt sich an Online-Plattform

Die GRENKE AG, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat heute eine Beteiligung an der „Miete24 P4Y GmbH“ in Höhe von 25 Prozent plus einen Stimmanteil bekannt gegeben. Mit der Akquisition der Internetplattform stärkt GRENKE seine Vertriebsinfrastruktur vor allem im Fachhandel und eröffnet sich zusätzliche Optionen im Online-Direktgeschäft mit gewerblichen Kunden.

Dr. Sebastian Hirsch, CEO von GRENKE: „Diese Beteiligung hat für uns strategische Bedeutung. Mit Miete24 und seiner innovativen Software-Technologie bieten wir in Zukunft eine Plug‘n‘Lease-Lösung für die Webshops unserer Händler. Für unsere gewerblichen Kundinnen und Kunden soll die Finanzierung von Kleininvestitionen damit so einfach werden wie Online-Shopping. Diese Beteiligung passt perfekt in unsere neue Digitalisierungsstrategie und zur Marktentwicklung. Sie bietet enormes Potenzial, denn die Nachfrage nach intelligenten Finanzierungslösungen anstelle des Kaufs – egal ob Leasing oder Miete ­– wächst vor allem im Small-Ticket-Segment stetig.“

Heino Deubner, Geschäftsführer Miete24 P4Y GmbH: „Das Mieten von Produkten wird sowohl bei Geschäfts- als auch bei Privatkunden immer populärer. Durch den Einstieg von GRENKE mit seiner Kapitalkraft und seiner Vertriebsstärke gerade im IT- und Small-Ticket-Segment können wir jetzt unsere Technologie viel schneller skalieren und den Direktkundenmarkt für Finanzierungen konsequent für uns gemeinsam öffnen – auch international.“

Der Kaufpreis für den Anteil an Miete24 liegt im unteren einstelligen Millionenbereich. Darüber hinaus hat sich GRENKE langfristig die Option zur vollständigen Übernahme gesichert. Der Rollout bei GRENKE wird sukzessive in den kommenden Monaten mit ausgesuchten Fachhändlern erfolgen. Nach dem erfolgreichen Start in Deutschland soll die neue Digital-Plattform schnellstmöglich auch international eingesetzt werden.



Chart: GRENKE AG | Powered by GOYAX.de