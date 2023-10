GRENKE Aktie mögen die Analysten, aber der Markt? Zahlen erwartungsgemäss.

Die GRENKE AG (ISIN: DE000A161N30), deren Aktie vor nicht ganz 4 Jahren noch über 100,00 EUR handelte, ist mittlerweile auf einen langfristigen Wachstumspfad eingeschwenkt: Das 8. Quartal in Folge stieg das Leasingneugeschäft. Und was macht die Aktie aus den Zahlen und der bestätigten Prognose? Relativ wenig, wie ein aktueller Kurs von 20.20 EUR, der damit um 1,92% unter dem gestrigen Schlusskurs notiert, klar zum Ausdruck bringt. Während die Analysten eigentlich bullish für die Aktie eingestellt sind (3 x BUY, 1 x ACCUMULATE, 1 x HOLD) mit einem mittleren Kursziel von 32,50 EUR, kommt die Aktie gegen die aktuelle Marktstimmung nicht an.

Grenke kann in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres…

… ein Leasingneugeschäftswachstum um 12,1 % auf 1.851,6 Mio EUR (Q1-Q3 2022: 1.652,2 Mio) verzeichnen. Und dabei stieg der Deckungsbeitrag 2 (DB2) um 5,1 % auf 97,4 Mio EUR (Q3 2022: 92,7 Mio). In einem von weiter gestiegenen Zinsen geprägten Marktumfeld konnte GRENKE die DB2-Marge auf 16,5 % steigern (Q3 2022: 16,4 %).

Dr. Sebastian Hirsch, CEO der GRENKE AG: „Wir sind auf Kurs. Unsere Performance in den ersten neun Monate ist eine gute Basis für das Erreichen unserer ambitionierten Jahresziele. Darüber hinaus haben wir im dritten Quartal entscheidende langfristige Weichen gestellt – vor allem mit unserem ersten Green Bond auf Benchmark-Niveau. Das ist unsere Antwort auf die wachsende Nachfrage kleiner und mittlerer Unternehmen nach grünen Investitionen. Gleichzeitig können wir mit diesem größten Bond in der Geschichte von GRENKE unser Leasingneugeschäft weiter ausbauen. So werden sowohl der Mittelstand als auch unsere eigene Position im Markt nachhaltig gestärkt.“

Dr. Sebastian Hirsch, CEO der GRENKE AG: „Beim Wachstum liegen wir weiter im Plan. Viel wichtiger ist jedoch, dass wir unsere DB2-Marge deutlich steigern konnten. Das ist angesichts des nach wie vor herausfordernden Umfeldes, vor allem aufgrund der volatilen Zinsentwicklung und wachsender Rezessionssorgen an den Märkten ein ausgezeichnetes Resultat. Erneut haben wir damit unsere Stärke und Anpassungsfähigkeit bewiesen.“

Steigende Leasingnachfrage und gesicherte Refinanzierung – auf Dauer?



Die Anzahl der Anfragen nach einem Leasingangebot war mit rund 130.000 im dritten Quartal dieses Jahres höher als im Vorjahresquartal (Q3 2022: rund 120.000 Anfragen). Aus den Anfragen resultierten 68.200 Vertragsabschlüsse, was einer Umwandlungsquote von 52,9 % entspricht (Q3 2022: 54,2 %). Die durchschnittliche Ticketgröße stieg leicht an auf 8.667 EUR(Q3 2022: 8.558 EUR).

Grenke stärkte Refinanzierungsbasis.

Neben dem Green Bond hat GRENKE im dritten Quartal 2023 seine Refinanzierung durch ein weiteres Instrument strukturell gestärkt. In Finnland wurde erstmals ein forderungsbasiertes Programm als Refinanzierungsinstrument eingeführt. Asset-backed Commercial Paper Programme (ABCP) sind eine der drei Säulen des Refinanzierungsmixes des Konzern. Dabei dienen Leasingforderungen als Besicherung der im Gegenzug zur Verfügung gestellten liquiden Mittel. Die Leasingtochter in Finnland besteht bereits seit 15 Jahren und wird im laufenden Jahr ein Neugeschäftsvolumen von circa. 100 Mio EUR erzielen. Nachhaltigkeit steht in diesem Markt besonders im Fokus: So werden fast alle Verträge elektronisch unterzeichnet und der Anteil des E-Bike-Geschäfts beträgt rund 20 % des Neugeschäftsvolumens.

Zusätzlich bleibe die GRENKE Bank unverändert eine wichtige Säule der Refinanzierung des Konzerns: Per 30. September 2023 betrug das Einlagengeschäft 1.568 Mio EUR, was einem Anstieg seit dem Jahreswechsel von 36 % entspricht (per 31.12.2022: 1.152 Mio).



Chart: GRENKE AG | Powered by GOYAX.de