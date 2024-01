GREE im Check!

Die Stimmung und Diskussion rund um die Aktie von Gree wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität im Durchschnitt lag, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Gree. Es wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gree-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage-Basis führen zu dieser neutralen Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Gree-Aktie derzeit 2,16 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als schlecht eingestuft, da sie sich um -8,65 Prozent vom GD200 entfernt hat. Insgesamt ergibt sich daher auch aus charttechnischer Sicht eine neutrale Bewertung für die beiden Zeiträume.