GREE Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Analyse des Sentiments und der Diskussionen rund um die Aktie von Gree zeigt, dass die Aktivität im Netz eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Gree daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Gree-Aktie mit 568 JPY 9,07 Prozent unter dem GD200 (624,63 JPY) liegt, was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 557,86 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Gree-Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gree-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (32,61 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (38,6) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Die Analyse der Stimmung rund um die Aktie von Gree auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer Gesamteinstufung der Aktie als "Neutral" führt.